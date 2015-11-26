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Aerosmith

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13 фев 2019 : 		 AEROSMITH сыграли на благотворительном вечере

11 фев 2019 : 		 У AEROSMITH появится звезда на Голливудской аллее славы

26 янв 2019 : 		 Песня AEROSMITH включена в Grammy Hall Of Fame

27 окт 2018 : 		 Барабанщик AEROSMITH продает дом

21 авг 2018 : 		 POST MALONE присоединился на сцене к AEROSMITH

18 авг 2018 : 		 AEROSMITH в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

16 авг 2018 : 		 AEROSMITH в шоу "Today"

16 авг 2018 : 		 AEROSMITH отыграют 18 концертов в Лас-Вегасе

10 авг 2018 : 		 AEROSMITH отметят юбилей в Лас-Вегасе

5 авг 2018 : 		 AEROSMITH на REIGNDEER ENTERTAINMENT

8 май 2018 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

20 апр 2018 : 		 JOE PERRY сказал, что AEROSMITH планируют турне в честь 50-летия группы

7 фев 2018 : 		 JOE PERRY о новом материале AEROSMITH

30 янв 2018 : 		 LZZY HALE и BRAD WHITFORD исполняют AEROSMITH

2 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER: «У меня не было приступов»

29 сен 2017 : 		 У вокалиста AEROSMITH был припадок?

27 сен 2017 : 		 AEROSMITH отменили тур

18 сен 2017 : 		 Фотокнига AEROSMITH выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 AEROSMITH пишут новый материал

1 июн 2017 : 		 Лучшие моменты с выступлений AEROSMITH

30 май 2017 : 		 В ближайшие несколько лет AEROSMITH не уйдут со сцены

22 май 2017 : 		 AEROSMITH почтили память Криса Корнелла

12 май 2017 : 		 Участники AEROSMITH одновременно стали дедами

4 апр 2017 : 		 Вокалист AEROSMITH: «Не уверен, что это наш последний тур»

28 фев 2017 : 		 Барабанщик AEROSMITH обидел THE ROLLING STONES

1 фев 2017 : 		 Прощальный тур AEROSMITH продлится несколько лет
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AEROSMITH сыграли на благотворительном вечере



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Steven Tyler провёл в Raleigh Studios Hollywood свою вторую ежегодную вечеринку просмотра церемонии вручения премии Грэмми, чтобы помочь Фонду Джени (Janie's Fund), при поддержке более чем 500 друзей и сторонников, включая Шарон Стоун, Леонардо Ди Каприо, Марка Уолберга, Элиса Купера и многих других. Эксклюзивный гала-концерт, организованный Джейн Линч, включал в себя прямую трансляцию 61-й ежегодной церемонии вручения наград Грэмми, ужин из трёх блюд от Crumble Catering и грандиозный музыкальный вечер с самой популярной в Америке рок-н-ролльной группой AEROSMITH.

На втором ежегодном мероприятии было собрано более 2,8 млн долларов для Janie's Fund — благотворительной инициативы, созданной Steven'ом Tyler'ом в партнёрстве с Youth Villages, одной из ведущих американских некоммерческих организаций, которая дарит надежду и исцеление девочкам, испытавшим на себе жестокое обращение и пренебрежение. Tyler впервые озвучил эту проблему своим хитом "Janie's Got A Gun", и учреждение фонда — это гарантия того, что уязвимые девочки получат право голоса на долгие годы. С момента запуска фонда в ноябре 2015 года организация собрала около 8 миллионов долларов, оказав непосредственную помощь более 800 девочкам с терапевтическим уходом, эквивалентном 115 000 дней.

Среди других знаменитостей, VIP-гостей и сторонников фонда были Эшли Симпсон и Эван Росс, Аудрина Патридж, Кейтлин Дженнер, Дэвид Фостер, Дина Джейн, Дафф МакКаган (GUNS N 'ROSES) и Сьюзан Холмс МакКаган, Эмиль Хирш (актёр), Хейли Рейнхарт, Джесси Меткалф (актёр), Джулианна Хаф и Брукс Лайч, Келси Грэммер и Кайт Уолш, Ким Петрас, Лорен Хорэги, Николь Шерзингер, Нуно Беттенкур (EXTREME), Румер Уиллис (актриса), Рассел Дикерсон, Шеп Гордон, Тедди Мелленкамп, Терри Крюс, Ty Dolla $ign, The Sisterhood (Алисса Бонагура и Руби Стюарт), X Ambassadors (Сэм Харрис, Кейси Харрис и Адам Левин) и многие другие.

Вечер завершился тем, что AEROSMITH зажгли толпу своими классическими хитами "Janie's Got A Gun", "Sweet Emotion", "Cryin", "Dream On" и другими. Группа завершила своё выступление песней "Walk This Way", к музыкантам присоединилась к Шэрон Стоун.



Video: AEROSMITH Performs At STEVEN TYLER

Immediately following the telecast, the event featured an exciting live auction, conducted by Andrew Boose. The evening was capped off with AEROSMITH revving up the crowd with their classic hits "Janie's Got A Gun", "Sweet Emotion", "Cryin'", "Dream On" and more. The band closed its set with "Walk This Way" and was joined by Sharon Stone who accepted Tyler's dare to go up on stage to dance and play the harmonica.






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