AEROSMITH сыграли на благотворительном вечере



Steven Tyler провёл в Raleigh Studios Hollywood свою вторую ежегодную вечеринку просмотра церемонии вручения премии Грэмми, чтобы помочь Фонду Джени (Janie's Fund), при поддержке более чем 500 друзей и сторонников, включая Шарон Стоун, Леонардо Ди Каприо, Марка Уолберга, Элиса Купера и многих других. Эксклюзивный гала-концерт, организованный Джейн Линч, включал в себя прямую трансляцию 61-й ежегодной церемонии вручения наград Грэмми, ужин из трёх блюд от Crumble Catering и грандиозный музыкальный вечер с самой популярной в Америке рок-н-ролльной группой AEROSMITH.



На втором ежегодном мероприятии было собрано более 2,8 млн долларов для Janie's Fund — благотворительной инициативы, созданной Steven'ом Tyler'ом в партнёрстве с Youth Villages, одной из ведущих американских некоммерческих организаций, которая дарит надежду и исцеление девочкам, испытавшим на себе жестокое обращение и пренебрежение. Tyler впервые озвучил эту проблему своим хитом "Janie's Got A Gun", и учреждение фонда — это гарантия того, что уязвимые девочки получат право голоса на долгие годы. С момента запуска фонда в ноябре 2015 года организация собрала около 8 миллионов долларов, оказав непосредственную помощь более 800 девочкам с терапевтическим уходом, эквивалентном 115 000 дней.



Среди других знаменитостей, VIP-гостей и сторонников фонда были Эшли Симпсон и Эван Росс, Аудрина Патридж, Кейтлин Дженнер, Дэвид Фостер, Дина Джейн, Дафф МакКаган (GUNS N 'ROSES) и Сьюзан Холмс МакКаган, Эмиль Хирш (актёр), Хейли Рейнхарт, Джесси Меткалф (актёр), Джулианна Хаф и Брукс Лайч, Келси Грэммер и Кайт Уолш, Ким Петрас, Лорен Хорэги, Николь Шерзингер, Нуно Беттенкур (EXTREME), Румер Уиллис (актриса), Рассел Дикерсон, Шеп Гордон, Тедди Мелленкамп, Терри Крюс, Ty Dolla $ign, The Sisterhood (Алисса Бонагура и Руби Стюарт), X Ambassadors (Сэм Харрис, Кейси Харрис и Адам Левин) и многие другие.



Вечер завершился тем, что AEROSMITH зажгли толпу своими классическими хитами "Janie's Got A Gun", "Sweet Emotion", "Cryin", "Dream On" и другими. Группа завершила своё выступление песней "Walk This Way", к музыкантам присоединилась к Шэрон Стоун.









Immediately following the telecast, the event featured an exciting live auction, conducted by Andrew Boose. The evening was capped off with AEROSMITH revving up the crowd with their classic hits "Janie's Got A Gun", "Sweet Emotion", "Cryin'", "Dream On" and more. The band closed its set with "Walk This Way" and was joined by Sharon Stone who accepted Tyler's dare to go up on stage to dance and play the harmonica.













