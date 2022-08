15 авг 2022



Видео полного выступления AEROSMITH 1993 года



В честь 50-летия AEROSMITH запускают серию "50 Years Live!: From The Aerosmith Vaults", в рамках которой будет опубликовано пять мультикамерных съемок с разных выступлений группы — третий из них, "Live From Coca-Cola Star Lake Amphitheater, Pittsburgh, PA (1993)", доступен ниже.







