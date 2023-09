сегодня



Видео полного выступления AEROSMITH



Видео полного выступления AEROSMITH, состоявшегося второго сентября в Wells Fargo Center, Philadelphia, PA, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Back in the Saddle"

"Love in an Elevator"

"Cryin'"

"Janie's Got a Gun"

"Adam's Apple" (first performance since 2018)

"Livin' on the Edge"

"No More No More"

"Rag Doll"

"Hangman Jury"

"Seasons of Wither"

"Movin' Out"

"Stop Messin' Around" (Fleetwood Mac)

"Rats in the Cellar"

"I Don't Want to Miss a Thing"

"Sweet Emotion"

"Toys in the Attic"



Бис:

"Dream On"

"Walk This Way"







