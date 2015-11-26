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Aerosmith

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5 апр 2019 : 		 Видео с репетиции AEROSMITH

14 мар 2019 : 		 AEROSMITH или AC/DC сыграют на свадьбе Серхио Рамоса

11 мар 2019 : 		 Колыбельные от AEROSMITH

10 мар 2019 : 		 Бывшему гитаристу AEROSMITH "уже лучше"

16 фев 2019 : 		 Открытие звезды AEROSMITH отложили из-за погоды

13 фев 2019 : 		 AEROSMITH сыграли на благотворительном вечере

11 фев 2019 : 		 У AEROSMITH появится звезда на Голливудской аллее славы

26 янв 2019 : 		 Песня AEROSMITH включена в Grammy Hall Of Fame

27 окт 2018 : 		 Барабанщик AEROSMITH продает дом

21 авг 2018 : 		 POST MALONE присоединился на сцене к AEROSMITH

18 авг 2018 : 		 AEROSMITH в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

16 авг 2018 : 		 AEROSMITH в шоу "Today"

16 авг 2018 : 		 AEROSMITH отыграют 18 концертов в Лас-Вегасе

10 авг 2018 : 		 AEROSMITH отметят юбилей в Лас-Вегасе

5 авг 2018 : 		 AEROSMITH на REIGNDEER ENTERTAINMENT

8 май 2018 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

20 апр 2018 : 		 JOE PERRY сказал, что AEROSMITH планируют турне в честь 50-летия группы

7 фев 2018 : 		 JOE PERRY о новом материале AEROSMITH

30 янв 2018 : 		 LZZY HALE и BRAD WHITFORD исполняют AEROSMITH

2 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER: «У меня не было приступов»

29 сен 2017 : 		 У вокалиста AEROSMITH был припадок?

27 сен 2017 : 		 AEROSMITH отменили тур

18 сен 2017 : 		 Фотокнига AEROSMITH выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 AEROSMITH пишут новый материал

1 июн 2017 : 		 Лучшие моменты с выступлений AEROSMITH

30 май 2017 : 		 В ближайшие несколько лет AEROSMITH не уйдут со сцены
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Видео с репетиции AEROSMITH



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AEROSMITH разместили новые видео с подготовительных репетиций к выступлениям в Лас-Вегасе в рамках "Deuces Are Wild", стартующей шестого апреля в Park Theater в Park MGM. Недавно группа добавила ещё семнадцать концертов.



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