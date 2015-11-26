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Видео с репетиции AEROSMITH



AEROSMITH разместили новые видео с подготовительных репетиций к выступлениям в Лас-Вегасе в рамках "Deuces Are Wild", стартующей шестого апреля в Park Theater в Park MGM. Недавно группа добавила ещё семнадцать концертов.



















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