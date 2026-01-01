Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
[= ||| все новости группы



*

Exodus

*



3 авг 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления EXODUS'17

2 июн 2026 : 		 EXODUS вернулись на ту же площадку, что и 40 лет назад

26 май 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Ласты на сцене склеить не имею желания»

22 май 2026 : 		 Гитарист EXODUS: «Мы знали, что брутальный трэш Rob исполняет лучше всех»

21 апр 2026 : 		 Гитарист EXODUS: «ЗСРнР та еще шарага»

2 апр 2026 : 		 GARY HOLT: «METALLICA была лучше всех нас, но сейчас EXODUS круче»

28 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS о создании нового альбома

22 мар 2026 : 		 Вокалист EXODUS: «Да мне пох..., что обо мне думают!»

18 мар 2026 : 		 Новое видео EXODUS

16 мар 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Я не богат, но деньжата есть»

14 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я пять лет чист!»

3 мар 2026 : 		 Все ли песни с нового альбома EXODUS были написаны с прошлым вокалистом

20 фев 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»

18 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

4 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

2 фев 2026 : 		 Концертное видео EXODUS'17

28 янв 2026 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA исполнил EXODUS и TESTAMENT

22 янв 2026 : 		 Новая песня EXODUS

22 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»

16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления EXODUS'17



zoom
Профессиональное видео с выступления EXODUS, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2017, доступно для просмотра.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом