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SHINEDOWN могут что-то выпустить до конца года



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В рамках беседы с Barry Kerch'ом на радиостанции WRIF у него спросили, как идет работа над новым материалом SHINEDOWN:

«Сейчас мы занимаемся сочинением следующего альбома. Я бы сказал, что мы примерно на полпути. Я записал, кажется, шесть или семь песен для него. Я знаю, что сейчас идет активное сочинение. Думаю, что сейчас Brent может находиться в Чарльстоне [Южная Каролина] [в студии басиста/продюсера Eric Bass]. Я не могу за ним уследить. Он постоянно переезжает из гостиничного номера в гостиничный номер. Но мы активно сочиняем. Я рассчитываю, и план состоит в том, чтобы выпустить немного музыки в этом году, немного новой музыки в этом году, а затем [полноценный] альбом, вероятно, в начале весны следующего года или весной следующего года и начать гастроли в марте следующего года. То есть, мы не сбавляем темп.

Думаю, учитывая потрясающий успех [сингла] [»A«] Symptom [Of Being Human]» и то, насколько широкой оказалась новая аудитория, было бы обидно исчезнуть и не дать им насладиться живым шоу. Я лично считаю, что SHINEDOWN — да, я очень горжусь нашими записями и думаю, что наши альбомы великолепны, — но вы не станете суперфанатом, пока не увидите нас вживую, не проникнетесь всей этой атмосферой и не почувствуете ее по-настоящему. Потому что Brent умеет отлично взаимодействовать с толпой и вовлекать ее в шоу, и вы идете на концерт с мыслью: «Я очень хочу услышать эту песню „Symptom“. А потом думаешь: «О, это та самая группа. Это весело». И вот тогда они и попадают на крючок».




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