18 май 2024



Барабанщик SHINEDOWN о новом альбоме



В недавнем интервью Barry Kerch ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом SHINEDOWN:



«Ничего не закончено. Есть некоторые [песни], которые находятся на финальных стадиях, уже далеко за пределами демо-режима. Песни, которые я записал на прошлой неделе, а это более четырех, менее семи композиций, я накладывал барабаны на практически финальные варианты. Может быть, нужно внести некоторые коррективы в вокал, может быть, перезаписать пару гитарных партий и тому подобное, но барабаны на них уже готовы, это точно. Да, я думаю, нам нужно написать еще несколько песен, а потом выбрать из них то, что войдет в альбом.



Ты хочешь написать больше, а потом выбрать лучшие из них, которые будут звучать вместе и создадут цельную пластинку, потому что это фишка SHINEDOWN — мы любим делать пластинки, которые можно слушать от начала до конца. Нам не нравится просто: "Вот сингл. Вот сингл". В этом нет ничего плохого — некоторые группы так делают, — но это просто не наш стиль. Так что мы сейчас ближе, чем думали».







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