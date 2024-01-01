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Shinedown

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Новый материал SHINEDOWN к концу года



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В рамках программы "The Mistress Carrie Podcast" Barry Kerch ответил на вопрос, когда стоит ждать нового материала от SHINEDOWN:

«На прошлой неделе я был в Чарльстоне (Южная Каролина) с басистом и продюсером Eric [Bass] в его студии, где мы записывали последний альбом, и [мы] записали, я думаю, шесть песен с ударными для нового материала. Так что на самом деле мы продвинулись дальше, чем я думал в начале года. Так что я думаю, что новая музыка SHINEDOWN появится к концу года или в начале следующего. Все в предвкушении».




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