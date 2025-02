сегодня



20-е первое место SHINEDOWN



Новый сингл SHINEDOWN, "Dance, Kid, Dance", достиг первой строчки чартов Active Rock и стал 20-м первым в истории коллектива чартов Billboard Mainstream Rock и 22 в Mediabase's Active Rock. Песня также попала в пятерку лучших в чартах Billboard Mainstream Rock. SHINEDOWN и FOO FIGHTERS пока делят первое место по количеству песен в десятке, имея в активе по 32 песни.



Композиция также стала самым прокручиваемым треком на этой неделе на Planet Rock и Kerrang! Radio в Великобритании. Второй трек, "Three Six Five", попал в Top 20 (No. 17) Alternative & Hot AC (No. 16), а также в Top 40 на радио Active Rock (No. 36).







