30 мар 2025



Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»



ZACH MYERS в недавнем интервью радиостанции WRIF опроверг ранее сказанные Brent'ом Smith'ом слова о готовности альбома на 85%:



«Я не хочу приходить сюда, изображать из себя Brent Smith и говорить: "О, да. Запись закончена". Я обожаю его до смерти. Он мой лучший друг во всем мире, но он как... Мой мерчендайзер будет присылать мне пресс-клипы [„Brent“] и [Brent] будет говорить: «Запись готова на 80 процентов». А я в ответ: "Нет, это не так. Это не так". Вот вся правда... Давайте прямо сейчас попадем в новости.



Мы работаем над новым альбомом. Мы делаем это иначе, чем когда-либо, так что на самом деле нет... Он выйдет в этом году - я надеюсь. [ Brent ] говорит, что в июле-августе. Я не знаю, когда он будет выпущен. Наверное, в этом году. Мы никогда не делали подобного. Мы никогда не выпускали песни до записи альбома. Обычно пластинка уже готова, артворк сделан, все готово, вот синглы. А в этот раз мы хотели сделать все иначе. Мы живем в другом мире.



Думаю ли я, что мы когда-нибудь перестанем выпускать пластинки и будем делать только синглы? Нет. Я не думаю, что мы когда-нибудь станем такой группой. Я всегда говорил, что считаю, что альбом - это портрет того, кем был артист в то время, когда он его создавал. Но мы не перестали создавать альбомы.



Люди спрашивают: «Как вам альбом?». А я отвечаю: «Какой альбом?». Мы пока только работаем над ним. У нас много хороших песен. Половина из них записана, половина — нет. Они написаны как демо, но не записаны».



Предсказав, что Brent будет «очень зол», увидев, как гитарист оспаривает сроки выхода нового альбома SHINEDOWN, Zach добавил:



«Знаете, что он делает? Он поступает вот так, и я уже об этом сегодня сказал. Ему нравится выносить все на всеобщее обозрение, потому что тогда ему придется нести ответственность. Мне это нравится. Типа: "Если я сказал, что это выйдет в этом году, я должен сделать это в этом году. Так что я должен взяться за работу". Но у нас ведь и концертов навалом. Так что я пытаюсь понять, как закончить запись. Но, да, работа идет полным ходом».







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