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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
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*Drum-cam от PANTERA 23
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Shinedown

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Барабанщик SHINEDOWN обещает «отличный альбом»



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Barry Kerch в интервью 100.3 The X Rocks ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Мы надеемся выпустить новую музыку к концу этого года, а затем весной следующего года — альбом. Я бы сказал, мы на полпути к записи, плюс-минус. Я знаю, что на данный момент я записал около семи песен для него.

Каждый альбом отличается от другого, и этот тоже будет отличаться, но голос Brent'a никогда не поменяется. Так что я в восторге. Учитывая успех сингла ['A'] Symptom [Of Being Human] и то, как он хорошо разошелся, мы не хотим брать слишком много времени на отдых, потому что с этой песней у нас появилась совершенно новая аудитория, которая заслуживает того, чтобы увидеть нас вживую. Потому что я думаю, что да, нашими альбомами я очень горжусь, и я считаю, что они великолепны, и люди любят их, но они не станут суперфанатами SHINEDOWN, пока не увидят живое шоу. Так что пришло время выйти на сцену и дать людям возможность увидеть живое шоу».




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