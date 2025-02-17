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Вокалист SHINEDOWN: «Я еще не слышал хорошей музыки от ИИ»



BRENT SMITH в недавнем интервью присоединился к дискуссии о том, благо ли наличие искусственного интеллекта в музыке или нет:



«Самое интересное в искусственном интеллекте — это то, что вы должны четко понимать, что именно это означает: искусственный интеллект. Одна из особенностей искусственного интеллекта заключается в том, что он учится на серверах, используя невероятно огромный массив информации, которая в конечном итоге была создана живым человеком. То есть каждый кусочек знаний, который у него есть, он черпает из того, что кто-то уже задокументировал. Это очень интересный подход.



Когда речь заходит о здравоохранении и об использовании искусственного интеллекта для выяснения того, как лечить болезни или как создавать фундаментальные методы лечения для улучшения состояния человека и его физического здоровья, это совсем другое дело. И когда вы рассматриваете творческий вопрос, а это непросто, потому что у людей есть вопрос: «Хорошо, а где та грань, когда вы создаете искусство, и когда машина создает искусство, или компьютер создает искусство, и вы отдаете компьютеру....». Кому принадлежат права на такую работу? И именно поэтому люди немного нервничают, когда говорят об этом, но на самом деле, когда я рассматриваю технологию искусственного интеллекта с точки зрения искусства, когда я делаю шаг назад и смотрю на нее очень широко, я полагаю, что человеческие существа связаны друг с другом.



Музыка — это очень мощная часть нашего существования. Есть замечательная цитата одного философа 1800-х годов: «Без музыки жизнь была бы ошибкой». На самом деле это сказал Фридрих Ницше, и это, вероятно, одна из самых глубоких цитат в истории, потому что мы связаны со звуком, мы связаны с тем, чтобы слышать человеческий голос или аккордовую прогрессию, и как она поднимает настроение, и как она заставляет волосы на вашей руке вставать дыбом. В этом есть что-то очень реальное. Я не слышал ни одной песни, созданной искусственным интеллектом, которая заставила бы волосы на моем затылке встать дыбом.



Если вспомнить такие книги, как «1984», «Игра Эндера» или фильм «Терминатор» — мы снимали фильмы об искусственном интеллекте, «Я, робот», и в них все эти научные разработки выходили человевечеству боком. Поэтому странно видеть, как идеология этих роботов становится реальностью. И я скажу людям: «Посмотрите „Терминатора“ и расскажите мне, что вы чувствуете после этого».







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