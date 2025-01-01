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У SHINEDOWN готово 85 % материала



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в интервью канадской 104.9 The Wolf рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Сейчас мы работаем над восьмой студийной пластинкой, но мы хотели выпустить две эти песни, «Three Six Five» и «Dance, Kid, Dance», чтобы дать всем представление о том, каким будет альбом. Последние две наши пластинки были концептуальными, поэтому мы хотели убедиться, что эта запись - на ней определенно много экспериментов, но есть и много других стилей и тому подобного. Поэтому, когда мы собирали тур и прикидывали, как будем планировать график, потому что мы еще не анонсировали альбом, мы, наверное, уже на 85 процентов закончили его».



Относительно туровой активности в поддержку нового материала, Brent сказал:



«Да, что касается США, то мы хотим, чтобы концерты поступили в продажу и стали доступными уже летом, потому что в данный момент мы работаем над анонсом тура по Канаде. Так что в данный момент мы работаем над этим, но также мы пытаемся понять, что именно произойдет в этом году за пределами Северной Америки. Но цель на следующий год, в 2026, я могу быть с вами честен, заключается в том, чтобы в следующем году мы отыграли на всех семи континентах. Так что сейчас у нас все расписано на несколько лет вперед, как мы хотим сделать некоторые шаги».







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