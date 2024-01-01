Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 42
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
*NIGHTWISH от TARJA 17
*Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу! 15
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 15
*Видео полного выступления GAMMA RAY 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 42
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
[= ||| все новости группы



*

Shinedown

*



14 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN представил новое видео

23 ноя 2024 : 		 На что будет похож новый альбом SHINEDOWN?

17 ноя 2024 : 		 Басист SHINEDOWN: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

14 ноя 2024 : 		 Басист SHINEDOWN выпускает сольный альбом

24 сен 2024 : 		 Барабанщик SHINEDOWN обещает «отличный альбом»

10 сен 2024 : 		 SHINEDOWN могут что-то выпустить до конца года

3 авг 2024 : 		 Новый рекорд SHINEDOWN

30 июл 2024 : 		 JACOBY SHADDIX присоединился на сцене к SHINEDOWN

12 июн 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Музыка изличааает!»

23 май 2024 : 		 Новый материал SHINEDOWN к концу года

18 май 2024 : 		 Барабанщик SHINEDOWN о новом альбоме

5 май 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

29 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

22 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

19 апр 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN намекнул на сотрудничество с JELLY ROLL

6 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 мар 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

13 мар 2024 : 		 Введут ли SHINEDOWN в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 SHINEDOWN работают над новым материалом

4 мар 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

6 фев 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN о финансовых реалиях туров

2 фев 2024 : 		 Концертный трек SHINEDOWN

24 янв 2024 : 		 Новый рекорд SHINEDOWN

29 ноя 2023 : 		 "The Library Sessions" от SHINEDOWN

26 ноя 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «С Robert'ом Plant'ом впервые я встретился в туалете»

19 окт 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Не будьте равнодушными!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист SHINEDOWN представил новое видео



zoom
"I Had A Name", новое видео ERIC BASS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Had A Name", выходящего 28 февраля:

01. A World Unseen
02. The New Gods Of War
03. Azalia
04. We Can't Go Home
05. Goodnight Goodnight
06. Mind Control
07. New Graves
08. All Good Children - Our Guts
09. Modenhardt
10. Dead Inside
11. The Churches Of The Dead
12. Wanna Go To Hell

«Мы живем в мире, где музыка становится однородной, и, возможно, все звучит и ощущается одинаково. Я хотел создать что-то другое и надеюсь, что слушатели это услышат. Лирически и эмоционально я надеюсь, что это придаст им сил, и они смогут увидеть себя в героях и историях, о которых я пою.

Мы все проходим через темные времена и трудности, но выход есть всегда. Я думаю, в этом и заключается смысл человеческой жизни. Мне кажется, что Земля — это испытание, и мы здесь для того, чтобы проявить себя, пройти через все и выйти лучшими с другой стороны».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 98

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом