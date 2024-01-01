Басист SHINEDOWN представил новое видео

"I Had A Name", новое видео ERIC BASS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Had A Name", выходящего 28 февраля:
01. A World Unseen
02. The New Gods Of War
03. Azalia
04. We Can't Go Home
05. Goodnight Goodnight
06. Mind Control
07. New Graves
08. All Good Children - Our Guts
09. Modenhardt
10. Dead Inside
11. The Churches Of The Dead
12. Wanna Go To Hell
«Мы живем в мире, где музыка становится однородной, и, возможно, все звучит и ощущается одинаково. Я хотел создать что-то другое и надеюсь, что слушатели это услышат. Лирически и эмоционально я надеюсь, что это придаст им сил, и они смогут увидеть себя в героях и историях, о которых я пою.
Мы все проходим через темные времена и трудности, но выход есть всегда. Я думаю, в этом и заключается смысл человеческой жизни. Мне кажется, что Земля — это испытание, и мы здесь для того, чтобы проявить себя, пройти через все и выйти лучшими с другой стороны».
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