Вокалист SHINEDOWN: «Мы всегда писали песни в разных жанрах»



Brent Smith в рамках свежего интервью прокомментировал тот факт, что два выпущенных на днях трека, "Three Six Five" и "Dance, Kid, Dance", совсем не похожи друг на друга:



«Я уверен, что в этой песне темп был немного выше, чем в предыдущей, знакомой людям по более мейнстримовым, попсовым композициям. Поэтому мы немного увеличили количество оборотов в минуту. А в «Dance, Kid, Dance» мы просто оторвались по полной.



Это довольно забавно. На днях один мой друг сказал мне: «Вы рок-группа? Вы металлическая группа? Вы альтернативная группа? Вы поп-группа? Кто вы? А я отвечаю: «Мы просто SHINEDOWN». Мы играем в большой песочнице.



Мы всегда были группой, меняющей жанры, потому что нас вдохновляет множество разных стилей, и мы постоянно развиваемся. Поэтому нам показалось правильным, что, впервые услышав от нас новый материал, мы представим им две стороны себя».



Говоря о том, что SHINEDOWN необходимо исследовать множество различных стилей на каждом альбоме, Brent сказал:



«Я полагаю, что с течением времени люди начали загонять себя в рамки или использовать „оставайся в своей области“ или „ты только из этого жанра“.



Когда вы расширяете свою палитру в звуковом плане или в каком-либо другом, вы просто пытаетесь охватить как можно больше аудитории. В некоторые дни ты чувствуешь, что хочешь отрываться и играть рок, а в некоторые дни ты немного более эмоционален. Но в этом и заключается красота музыки. Она постоянно развивается. И единственное, что мы когда-либо делали в этой группе, это то, что мы хотели, чтобы любой человек из любой точки мира в любое время мог знать, что у SHINEDOWN много разных песен, что-то вроде американских горок. Но каждому найдется что-то по душе».







