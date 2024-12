сегодня



Басист SHINEDOWN о новом альбоме



ERIC BASS в недавнем интервью рассказал о том, как обстоят дела с новым альбомом SHINEDOWN:



«Я бы сказал, что мы на 85 процентов закончили сочинять, возможно, на треть - полностью закончили работу над альбомом, то есть у нас есть сведенные песни и все остальное. Нам предстоит еще много работы».



Далее он заявил, что до конца года «не будет выпущено ни одной новой песни [SHINEDOWN]», несмотря на предыдущие заявления барабанщика Barry Kerch о том, что поклонники услышат новую музыку в 2024 году:



«[И, скорее всего,] не будет новой [полноформатной пластинки SHINEDOWN] до первого квартала, но определенно в следующем году. Я бы рискнул сказать, что в середине следующего года. Это только мое мнение — всего лишь продюсера. У меня довольно приблизительный взгляд на ситуацию».



Говоря о причинах задержки с выпуском новой музыки SHINEDOWN, Bass сказал:



«Многое из того, что я откладываю — и люди злятся на меня — связано с моей сольной пластинкой, которую я создал, и необходимостью довести ее до конца. А также с тем, чтобы дать «I Had A Name» должное время, потому что она выйдет только 28 февраля. И в то же время я продолжаю активно работать над альбомом SHINEDOWN.



Я из тех людей, которые делают одно дело за раз. И если я буду делать одно дело за раз и вкладывать в него всего себя, то все будет отлично. Как только я начинаю пытаться разбрасываться делами, они не получаются такими, какими я хочу их видеть. Так что если я хочу, чтобы альбом SHINEDOWN получился отличным, то это все, чем я должен заниматься в данный момент. Поэтому я должен закончить монтаж клипов [для своего сольного альбома] и сделать все это, позаботиться о них, упаковать и подготовить к выходу. А потом, когда это произойдет, я смогу давать интервью, как сейчас [для продвижения своего сольного альбома], и, конечно же, записывать альбом SHINEDOWN. Это будет продолжаться. Но [я] сосредоточен творчески на чем-то одном... Это немного отодвигает сроки SHINEDOWN, но оно того стоит».



Рассказывая о том, чего поклонники могут ожидать от грядущего LP SHINEDOWN, Eric сказал:



«Это не концептуальная пластинка. Это будет просто обычный альбом SHINEDOWN, что уже в новинку. Опять же, люди могут обвинять меня в этом или делать что угодно. 'Planet Zero' был непреднамеренной концептуальной записью из-за интерлюдий, которые случились, и того, как все это сплелось воедино. Тематика уже была заложена, но всё получилось в последние три дня работы над пластинкой. Мы сделали эти интерлюдии, а потом — та-дам! — это уже концептуальная запись, так сказать. И «Attention Attention» тоже была сюжетной пластинкой. Да и моя пластинка «I Had A Name», безусловно, концептуальная. Так что, да, альбом SHINEDOWN будет просто коллекцией отличных песен».







