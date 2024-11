сегодня



Басист SHINEDOWN выпускает сольный альбом



"Mind Control", новое видео ERIC BASS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Had A Name", выходящего 28 февраля:



01. A World Unseen

02. The New Gods Of War

03. Azalia

04. We Can't Go Home

05. Goodnight Goodnight

06. Mind Control

07. New Graves

08. All Good Children - Our Guts

09. Modenhardt

10. Dead Inside

11. The Churches Of The Dead

12. Wanna Go To Hell



«Мы живем в мире, где музыка становится однородной, и, возможно, все звучит и ощущается одинаково. Я хотел создать что-то другое и надеюсь, что слушатели это услышат. Лирически и эмоционально я надеюсь, что это придаст им сил, и они смогут увидеть себя в героях и историях, о которых я пою.



Мы все проходим через темные времена и трудности, но выход есть всегда. Я думаю, в этом и заключается смысл человеческой жизни. Мне кажется, что Земля — это испытание, и мы здесь для того, чтобы проявить себя, пройти через все и выйти лучшими с другой стороны».







