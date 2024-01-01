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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 50
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 23
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
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Shinedown

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Басист SHINEDOWN: «Мы очень довольны новой пластинкой!»



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ERIC BASS в рамках разговора с радиостанцией WRIF ответил на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Мы уже записали и спродюсировали пару песен — ну, если точнее, несколько песен — для него. [Мы] наполовину или на две трети [закончили писать и записывать], возможно. Нам еще предстоит кое-что сочинить.

Этот альбом мы делаем немного по-другому, мы просто записываем его по ходу дела. Так что мы напишем несколько вещей, потом запишем несколько песен, потом напишем еще несколько вещей и запишем несколько песен. Обычно мы ждем, пока все будет подготовлено, и только потом приступаем к трекингу, но в этот раз мы решили попробовать немного по-другому. Я не знаю, стал бы я делать это снова. Это непросто для психики — переключаться с сочинения на продюсирование и обратно на сочинение. Для меня очень важен процесс, поэтому процесс написания для меня и моего мозга сильно отличается от процесса проектирования, производства и тому подобных действий. Поэтому я полагаю, что в следующий раз, просто для собственного спокойствия, я бы вернулся к тому, как мы делали это в прошлом. Но, несмотря на сказанное, это будет очень интересная пластинка. И мы очень, очень рады следующей пластинке SHINEDOWN».




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