3 авг 2024



Новый рекорд SHINEDOWN



Группа SHINEDOWN достигла еще одного значимого рубежа. Сингл группы "A Symptom Of Being Human" стал первой песней группы или сольного исполнителя, вошедшей в топ-10 трех основных чартов Mediabase: Active Rock, Alternative и Adult Contemporary (AC). Это беспрецедентное достижение подчеркивает универсальность и широкую привлекательность SHINEDOWN в различных музыкальных жанрах.



Smith: «Радио всегда было сердцебиением нашей группы, и мы в огромном долгу перед радиостанциями, которые нас поддерживали. Эта веха — свидетельство неизменной поддержки наших поклонников и их любимых радиостанций, которые с самого первого дня играли ключевую роль в нашем путешествии и развитии».







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