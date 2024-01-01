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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 73
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 67
*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*MACHINE HEAD выпускают пиво 28
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Shinedown

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3 авг 2024 : 		 Новый рекорд SHINEDOWN

30 июл 2024 : 		 JACOBY SHADDIX присоединился на сцене к SHINEDOWN

12 июн 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Музыка изличааает!»

23 май 2024 : 		 Новый материал SHINEDOWN к концу года

18 май 2024 : 		 Барабанщик SHINEDOWN о новом альбоме

5 май 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

29 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

22 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

19 апр 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN намекнул на сотрудничество с JELLY ROLL

6 апр 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 мар 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

13 мар 2024 : 		 Введут ли SHINEDOWN в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 SHINEDOWN работают над новым материалом

4 мар 2024 : 		 Новое видео SHINEDOWN

6 фев 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN о финансовых реалиях туров

2 фев 2024 : 		 Концертный трек SHINEDOWN

24 янв 2024 : 		 Новый рекорд SHINEDOWN

29 ноя 2023 : 		 "The Library Sessions" от SHINEDOWN

26 ноя 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «С Robert'ом Plant'ом впервые я встретился в туалете»

19 окт 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Не будьте равнодушными!»

3 окт 2023 : 		 SHINEDOWN хотели бы выступить в рамках Superbowl

30 сен 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN о психическом здоровье

17 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

2 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

13 июн 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

1 мар 2023 : 		 Новый альбом SHINEDOWN в 2024 году?
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|||| 3 авг 2024

Новый рекорд SHINEDOWN



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Группа SHINEDOWN достигла еще одного значимого рубежа. Сингл группы "A Symptom Of Being Human" стал первой песней группы или сольного исполнителя, вошедшей в топ-10 трех основных чартов Mediabase: Active Rock, Alternative и Adult Contemporary (AC). Это беспрецедентное достижение подчеркивает универсальность и широкую привлекательность SHINEDOWN в различных музыкальных жанрах.

Smith: «Радио всегда было сердцебиением нашей группы, и мы в огромном долгу перед радиостанциями, которые нас поддерживали. Эта веха — свидетельство неизменной поддержки наших поклонников и их любимых радиостанций, которые с самого первого дня играли ключевую роль в нашем путешествии и развитии».




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