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SHINEDOWN обещают альбом летом



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith ответил на вопрос, как группе удается готовиться к масштабному туру по США и одновременно работать над альбомом:



«Скажу честно, я готов к этому. Во многих отношениях у меня нет «выключателя». Мне приходится напоминать себе, что это группа, и я говорю об этом искренне. В этой машине, которую мы называем SHINEDOWN, есть много движущихся частей.



В прошлом году мы начали думать о том, как будут выглядеть следующие три года, следующие пять лет. Одна из целей заключается в том, что в последние несколько лет у нас были проблемы с организацией международных гастролей, и у нас много фанатов, которые ждали нас по этому поводу. Так что в следующем году наша цель — сыграть на всех семи континентах. Очевидно, что эти первые концерты в Северной Америке — большое событие для нас.



Альбом должен выйти примерно в конце июля — начале августа. Но мы хотели выпустить две песни, потому что это своего рода стартовая площадка для того, что мы готовимся сделать дальше, а вы просто пытаетесь ими воспользоваться.



В SHINEDOWN нам очень повезло, что один из наших братьев и членов группы — джентльмен по имени Eric Bass..... Но для тех, кто, возможно, не знает о нем, Eric, который является басистом в группе, — это нечто большее, чем просто басист. На двух последних пластинках и на этой, над которой мы работаем сейчас, он был единственным звукорежиссером, звукооператором и продюсером этих записей. Так что нам очень повезло, что у нас есть участник группы, который во многом разбирается в музыке. Поэтому мы можем сформулировать и составить расписание так, как нам нужно. Многие вещи мы можем делать собственными силами. Приходится подгонять даты, устанавливать сроки, когда нужно уложиться, и все такое, но мы просто используем это в меру своих возможностей».







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