23 ноя 2024



На что будет похож новый альбом SHINEDOWN?



Группа SHINEDOWN в социальных сетях ответила на вопрос о том, каким будет новый альбом:



«Это будет похоже на все... Все, через что мы прошли лично. Все, чему мы рады. Все, что мы готовы донести до мира.



Мы говорили это много раз, потому что это абсолютная правда в этой группе. У нас есть только один босс. Так получилось, что им стали все присутствующие в зале...



Мы никогда не приходили в студию, чтобы писать песни ради наград», - продолжили SHINEDOWN. Мы пишем эти песни, потому что верим в то, что делаем, и верим в то послание, которое несем публике...



Что мы можем сказать вам, так это то, что мы надеемся, что вы будете слушать с незамутненной головой, с чистой душой и и смелым воображением... Мы удваиваем все стили, которые когда-либо вдохновляли нас, чтобы быть бесстрашными и быть той группой, которой мы собирались стать с первого дня, а это включает в себя изменение жанров, флирт с саундскейпами и индивидуальностью, и, прежде всего, раздвижение границ, когда дело доходит до творчества... А также, да, мы делаем все возможное, чтобы перевести нашу любовь к ROCK N' ROLL на новый уровень.



Мы надеемся, что вы так же, как и мы, рады следующей главе. Дайте нам знать об этом в комментариях



Любим всех вас, Brent, Eric, Barry, Zach».











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