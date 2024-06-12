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Вокалист SHINEDOWN: «Музыка изличааает!»



Участники SHINEDOWN Brent Smith и Zach Myers недавно были гостями подкаста Rock Sugar Magic — видео доступно ниже. В частности, когда ведущая сказала, что их музыка помогла её подруге бороться с раком четвертой стадии, Brent ответил:



«Должен сказать, что, особенно в последние несколько лет, я все чаще замечаю, что музыка — это мощная вещь. И особенно когда вы говорите о песнях, но именно то, что вы сказали — я наблюдал, как песни лечат рак. Это очень мощно. Просто в музыке скрыт другой уровень восприятия. Потому что мы все связаны друг с другом.



Вся идея рок-н-ролла как жанра — это один из его аспектов, но рок-н-ролл на самом деле — это дух. Это образ жизни для людей. Я уже несколько раз говорил об этом, но в этом сообществе дело не обязательно в жанре; дело в сообществе людей, где всегда рады любому человеку из любого направления и в любое время. Именно это и представляет собой рок-н-ролл.



Помню, когда N.W.A. ввели в Зал славы рок-н-ролла, Ice Cube вышел к микрофону и сказал: «Рок-н-ролл — это дух, и для нас большая честь быть здесь». Это та самая инклюзивность и отсутствие... В музыке не должно быть никаких барьеров и границ. И в этом вся прелесть: когда вы собираете людей в одной комнате, вы никогда не замените динамику барабанов, баса, гитары, крутого вокала в убойной песне. Это просто никогда не выйдет из моды!»







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