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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 30
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Shinedown

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Вокалист SHINEDOWN: «Музыка изличааает!»



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Участники SHINEDOWN Brent Smith и Zach Myers недавно были гостями подкаста Rock Sugar Magic — видео доступно ниже. В частности, когда ведущая сказала, что их музыка помогла её подруге бороться с раком четвертой стадии, Brent ответил:

«Должен сказать, что, особенно в последние несколько лет, я все чаще замечаю, что музыка — это мощная вещь. И особенно когда вы говорите о песнях, но именно то, что вы сказали — я наблюдал, как песни лечат рак. Это очень мощно. Просто в музыке скрыт другой уровень восприятия. Потому что мы все связаны друг с другом.

Вся идея рок-н-ролла как жанра — это один из его аспектов, но рок-н-ролл на самом деле — это дух. Это образ жизни для людей. Я уже несколько раз говорил об этом, но в этом сообществе дело не обязательно в жанре; дело в сообществе людей, где всегда рады любому человеку из любого направления и в любое время. Именно это и представляет собой рок-н-ролл.

Помню, когда N.W.A. ввели в Зал славы рок-н-ролла, Ice Cube вышел к микрофону и сказал: «Рок-н-ролл — это дух, и для нас большая честь быть здесь». Это та самая инклюзивность и отсутствие... В музыке не должно быть никаких барьеров и границ. И в этом вся прелесть: когда вы собираете людей в одной комнате, вы никогда не замените динамику барабанов, баса, гитары, крутого вокала в убойной песне. Это просто никогда не выйдет из моды!»




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12 июн 2024
P
Papa
Подруга то живая?

просмотров: 106

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