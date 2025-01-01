Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 213
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 86
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Новое видео BEHEMOTH 29
*MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень» 28
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!» 17
*MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 213
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 86
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
[= ||| все новости группы



*

Trivium

*



4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления TRIVIUM

27 янв 2025 : 		 Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»

17 янв 2025 : 		 Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»

4 янв 2025 : 		 Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM

9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

5 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

2 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

8 ноя 2024 : 		 Акустика от лидера TRIVIUM

11 май 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

6 апр 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

2 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

26 мар 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 фев 2024 : 		 Обучающее видео от фронтмена TRIVIUM

18 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

24 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

15 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

10 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

19 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 дек 2023 : 		 Демонстрационное видео TRIVIUM

5 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

21 ноя 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

30 окт 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

18 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

20 авг 2023 : 		 Лидер TRIVIUM: «Новой музыки не ждите»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления TRIVIUM



zoom
Видео полного выступления TRIVIUM, которое состоялось 26 января в Cardiff, Wales на Utilita Arena, доступно для просмотра ниже:

“Rain”
“Pull Harder On The Strings Of Your Martyr”
“Drowned And Torn Asunder”
“Ascendancy”
“A Gunshot To The Head of Trepidation”
“Like Light To The Flies”
“Dying In Your Arms” (first time live since 2017)
“The Deceived”
“Suffocating Sight”
“Departure” (first time since 2012)
“Declaration” (first time since 2007)

Encore:
“In Waves”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 144

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом