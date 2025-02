сегодня



Видео полного выступления TRIVIUM



Видео полного выступления TRIVIUM, которое состоялось 26 января в Cardiff, Wales на Utilita Arena, доступно для просмотра ниже:



“Rain”

“Pull Harder On The Strings Of Your Martyr”

“Drowned And Torn Asunder”

“Ascendancy”

“A Gunshot To The Head of Trepidation”

“Like Light To The Flies”

“Dying In Your Arms” (first time live since 2017)

“The Deceived”

“Suffocating Sight”

“Departure” (first time since 2012)

“Declaration” (first time since 2007)



Encore:

“In Waves” http://www.trivium.org







+0 -0



просмотров: 144