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*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 22
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Trivium

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4 янв 2025 : 		 Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM

9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

5 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

2 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

8 ноя 2024 : 		 Акустика от лидера TRIVIUM

11 май 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

6 апр 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

2 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

26 мар 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 фев 2024 : 		 Обучающее видео от фронтмена TRIVIUM

18 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

24 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

15 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

10 янв 2024 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

19 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 дек 2023 : 		 Демонстрационное видео TRIVIUM

5 дек 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

27 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

21 ноя 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

30 окт 2023 : 		 Концертное видео TRIVIUM

18 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от TRIVIUM

20 авг 2023 : 		 Лидер TRIVIUM: «Новой музыки не ждите»

3 авг 2023 : 		 Басист TRIVIUM перенес операцию

8 май 2023 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 апр 2023 : 		 TRIVIUM — о Сингапуре
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|||| сегодня

Демонстрационное видео от лидера TRIVIUM



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MATT HEAFY опубликовал видео исполнения композиции TRIVIUM "Silence In The Snow".




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