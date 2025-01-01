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Басист TRIVIUM: «Новая музыка уже близко!»



Paolo Gregoletto в недавнем интервью ответил на вопрос, думает ли группа о выпуске новой пластинки:



«Новая музыка, я считаю, это своего рода жизненная сила любой группы. Что вы будете делать дальше? И мы очень взволнованы, потому что у нас построена собственная студия в ангаре. Это очень круто. Я бы сказал, что это воплощение мечты, наверное, для любого музыканта. Для меня иметь в своем распоряжении такую студию, такого уровня, такого качества — это как — я предполагаю, было у VAN HALEN с их 5150. Они создали собственное место, потому что не были полностью довольны тем, что делали в чужих студиях в то время. Им нужен был полный контроль, полный контроль над обстановкой, оборудованием, абсолютно всем. И это именно то, что и мы сделали с нашим ангаром. Он полностью соответствует нашим требованиям и нашим предпочтениям. И я считаю, что когда люди услышат, что мы там записываем, они будут счастливы, но сейчас мы только начинаем. Я предполагаю, что 2026 год для TRIVIUM — это будет год новой музыки. Сейчас у нас словно переходный год. Сейчас мы отмечаем юбилей вместе с BULLET FOR MY VALENTINE, играем две пластинки, которые являются особенными как для наших групп, так и для фанатов. Но новая музыка не за горами. Мы думаем об этом. Мы работаем над ней. Так что не думайте, что мы не размышляем о будущем, пока смотрим в прошлое».







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