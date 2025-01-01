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Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»



MATT HEAFY в недавнем интервью Metal Hammer рассказал о проблемах на записи "Ascendancy":



«Мы записали и закончили всю пластинку в настройке дроп-ре-бемоль. Я помню, как пришел в студию, а продюсер Jason Suecof просто положил голову на руки и сказал: «О нет, нет, нет!» Вся запись звучала слегка фальшиво, потому что гитара не держала строй. Так что мы удалили всё, настроили гитару на полтона выше и переделали весь альбом заново».











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