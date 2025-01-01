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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 113
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
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Trivium

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Лидер TRIVIUM: «Нам пришлось перезаписывать "Ascendancy"»



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MATT HEAFY в недавнем интервью Metal Hammer рассказал о проблемах на записи "Ascendancy":

«Мы записали и закончили всю пластинку в настройке дроп-ре-бемоль. Я помню, как пришел в студию, а продюсер Jason Suecof просто положил голову на руки и сказал: «О нет, нет, нет!» Вся запись звучала слегка фальшиво, потому что гитара не держала строй. Так что мы удалили всё, настроили гитару на полтона выше и переделали весь альбом заново».

TRIVIUM Frontman MATT HEAFY Looks Back On Having To Re-Record Entire Ascendancy Album -




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