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Trivium

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Гитарист TRIVIUM: «Играть "Shogun" целиком каждый вечер я бы не смог»



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Corey Beaulieu в рамках недавнего интервью спросили, не планирует ли группа отмечать юбилей других альбомов после того, как проведет грядущий тур с BULLET FOR MY VALENTINE, в рамках которого отмечается 20-летие "Ascendancy" и "The Poison":

«За прошедшие годы мы заметили, что многие группы устраивают юбилейные туры, и это стало популярным явлением. Некоторые группы делают это через 10 лет после выхода альбома или что-то в этом роде, и мы всегда думали: «Эй, если людям все еще не все равно через 20 лет, то самое время подумать о чем-то» и всё такое. Так что, в частности, «Ascendancy» — наша первая серьезная пластинка, благодаря которой люди узнали о нас, и она произвела большое впечатление, так что мы решили, что «Ascendancy» - хороший альбом, чтобы сделать подобное. С некоторыми другими нашими пластинками мы бы, наверное, не стали проворачивать такой же трюк.

Мы устроили кое-что во время нашего последнего тура по Великобритании. Это было 15-летие «Shogun», и мы сыграли пару дополнительных песен с него. Но «Shogun», я уверен, пришелся бы по душе многим фанатам, если бы мы сыграли эту пластинку от начала до конца, но она настолько сложна в музыкальном плане, что я не знаю, смог бы я выдержать целый тур, играя только её. Я бы, наверное, просто выдохся в ментальном смысле. Хотя, нет, круто было бы выступить с этой пластинкой, потому что она была настолько особенной для нас и фанатов. У нас много альбомов, которым в будущем исполняется 20 лет - «The Crusade» исполняется 20 лет через год, а потом «Shogun» и тому подобное - но мы, вероятно, снова сосредоточимся на новой музыке. Но к юбилею будет выпущено несколько классных материалов, которые люди смогут коллекционировать и приобрести, но, вероятно, год гастролей в честь очередного альбома — это не то, что произойдет в ближайшее время. Так что пока гастроли с «Ascendancy» это что-то вроде одноразового мероприятия. Я знаю BULLET, разговаривал с ними, знаю, что они в той же лодке, например, как только мы закончим с юбилейным совместным туром, они уже будут в студии. [План состоит в том, чтобы выпустить] несколько новых композиций и всё такое, и перейти к следующей пластинке. Но будет здорово. Я полагаю, что, выступая в туре с таким альбомом, как «Ascendancy», и ощущая энергию толпы, мы с нетерпением ждем возможности направить её в нужное русло, сыграть эти песни, получить энергию от фанатов и направить её в новую музыку и, надеюсь, уловить часть той насыщенности от тура и спроецировать её на новый альбом, от которого люди будут в восторге».




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