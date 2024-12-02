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Trivium

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|||| 2 дек 2024

Концертное видео TRIVIUM 2005 года



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Лидер TRIVIUM Matt Heafy опубликовал запись исполнения композиции "A Gunshot To The Head Of Trepidation" с лондонского концерта 2005 года.

TRIVIUM Frontman MATTY HEAFY Shares "A Gunshot To The Head Of Trepidation" Live At London Astoria 2005 Archive Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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2 дек 2024
S
Sw0Rn
Это видео не ново, в те года уже в сети гуляло вроде))

просмотров: 227

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