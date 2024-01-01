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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 42
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
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Trivium

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9 дек 2024 : 		 Концертное видео TRIVIUM 2005 года

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|||| 9 дек 2024

Концертное видео TRIVIUM 2005 года



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Лидер TRIVIUM Matt Heafy опубликовал запись исполнения композиции "Rain" с лондонского концерта 2005 года.

TRIVIUM Frontman MATT HEAFY Shares "Rain" Live At London Astoria 2005 Archive Video




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