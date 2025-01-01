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TRIVIUM думают об альбоме в следующем году



Corey Beaulieu в недавнем интервью спросили, как у группы дела с новым альбомом:



«В прошлом году мы построили студию звукозаписи в нашем ангаре. Так что у нас все готово, все работает и все такое. И мы постоянно работаем над новым материалом. И с тех пор как в 2021 году вышла последняя пластинка — это самый большой перерыв между записями. Так что, определенно, новая музыка не за горами. Мы уже работаем над некоторыми композициями.



Так что да, мы отпраздновали юбилей „Ascendancy“, а следующим нашим приоритетом будет подготовка к новому альбому. А потом, очевидно, в 2026 году выйдет новый альбом, начнутся гастроли, фестивали и все такое. В общем, это будет еще один напряженный год, как и этот, но мы словно перевернем страницу и перейдем к следующей главе, к новой музыке и движению вперед, от ностальгии к новым вещам. Мы с нетерпением ждем этого.



Когда мы репетировали для „Ascendancy“, мы использовали „Ascendancy“ в качестве моджо, чтобы вдохновить нас на написание новой музыки, использовать эту атмосферу и энергию для создания нового материала. Поэтому мы уже кое-что готовим, в некотором роде маринуем, а с новой студией мы сможем начать запись в любой момент, когда у нас будет готовый материал. Так что, надеюсь — я не знаю — где-то в середине следующего года, я не знаю точно, у нас нет какого-то расписания, но определенно в какой-то момент следующего года будет анонс альбома или что-то в этом роде. Да, мы с нетерпением ждем этого. К тому времени пройдет пять или шесть лет с тех пор, как мы выпустили новую музыка, так что момент определенно настал!»







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