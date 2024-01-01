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Вокалист STAIND получил награду



Вокалисту STAIND Aaron'y Lewis'y второго августа была вручена награда Billionaires Plaque от PANDORA. Она свидетельствует о том, что кантри-рокер набрал более миллиарда прослушиваний на Pandora. Теперь его музыка будет звучать на станции Pandora "Country Billionaires".







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