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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 42
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*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 42
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 30
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 26
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
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Staind

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31 май 2024 : 		 STAIND первые

20 май 2024 : 		 AARON LEWIS почтил память барабанщика STAIND

20 май 2024 : 		 Умер один из основательй STAIND

1 май 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

19 апр 2024 : 		 DOROTHY в новом видео STAIND

12 апр 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

17 мар 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

26 фев 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

29 янв 2024 : 		 Гитарист STAIND: «Электроника пошла нам на пользу!»

19 янв 2024 : 		 STAIND опять первые

14 янв 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

2 дек 2023 : 		 Гитарист STAIND о поборах площадок с артистов

2 ноя 2023 : 		 Гитарист STAIND о важности заботы о душевном состоянии

27 окт 2023 : 		 Рабочие отношения в STAIND не меняются

25 сен 2023 : 		 Вокалист STAIND о разнице между сольными концертами и основной группой

23 сен 2023 : 		 Гитарист STAIND о создании "14 Shades Of Grey"

14 сен 2023 : 		 Новое видео STAIND

26 авг 2023 : 		 Новая песня STAIND

18 авг 2023 : 		 Гитарист STAIND: «Я всегда знал, что мы ещё вернёмся»

28 июл 2023 : 		 Видео с выступления STAIND

26 июл 2023 : 		 STAIND первые

19 июл 2023 : 		 STAIND исполнили новую песню

14 июл 2023 : 		 На новом альбоме STAIND нашлось место электронике

11 июл 2023 : 		 Видео с текстом от STAIND

16 июн 2023 : 		 Гитарист STAIND рад возвращению группы

1 июн 2023 : 		 Новое видео STAIND
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STAIND первые



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STAIND получили награды за первое место в чарте альбомов и за два первых места синглов на фестивале Sonic Temple

STAIND Celebrate #1 Rock Album And Two #1 Singles




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