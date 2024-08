сегодня



STAIND перевыпустили альбом



STAIND представили делюкс-версию последнего номерного альбома, "Confessions Of The Fallen", содержащую новую композицию "Full Of Emptiness".



Mike Mushok: «Мы очень рады, что можем предложить нашим поклонникам делюксовое издание "Confessions Of The Fallen". На нем есть несколько неизданных треков, один из которых — "Full Of Emptiness".



Было очень сложно решить, какие треки не включать в альбом, и это здорово, что теперь их можно услышать. Нам очень нравится "Full Of Emptiness", и мы очень рады, что ее наконец-то можно услышать!»



Трек-лист:



01. Lowest In Me

02. Was Any Of It Real

03. In This Condition

04. Here And Now

05. Out Of Time

06. Cycle Of Hurting

07. The Fray

08. Better Days

09. Hate Me Too

10. Confessionals Of The Fallen

11. Full Of Emptiness

12. Take

13. Better Days (feat. Dorothy)







