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Staind

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STAIND перевыпустили альбом



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STAIND представили делюкс-версию последнего номерного альбома, "Confessions Of The Fallen", содержащую новую композицию "Full Of Emptiness".

Mike Mushok: «Мы очень рады, что можем предложить нашим поклонникам делюксовое издание "Confessions Of The Fallen". На нем есть несколько неизданных треков, один из которых — "Full Of Emptiness".

Было очень сложно решить, какие треки не включать в альбом, и это здорово, что теперь их можно услышать. Нам очень нравится "Full Of Emptiness", и мы очень рады, что ее наконец-то можно услышать!»

Трек-лист:

01. Lowest In Me
02. Was Any Of It Real
03. In This Condition
04. Here And Now
05. Out Of Time
06. Cycle Of Hurting
07. The Fray
08. Better Days
09. Hate Me Too
10. Confessionals Of The Fallen
11. Full Of Emptiness
12. Take
13. Better Days (feat. Dorothy)




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