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Вокалист STAIND: «Дерьма в моей жизни было много»



AARON LEWIS представляя публике песню "Lost And Lonely" на одном из недавних выступлений, сказал:



«Я пишу песни о той херне, которая меня мучает в данный момент. Это всегда было моей отдушиной. Когда я был моложе, я просто не умел. Я занимался такой херней, как сочинение стихов на уроках английского. И моя учительница считала меня еб$$$ым из-за того дерьма, которое было содержанием моих стихов. Как бы прекрасно они ни были сложены, у нее были свои сомнения. Именно так я и выплескивал все то, что меня мучило.



У меня было довольно поганое детство. Я прошел через много дерьма, которое не должен переживать ни один ребенок. И я много раз в своей жизни задавал Богу вопросы о том, почему он посчитал, что мне нужно пройти через это, чтобы оказаться здесь. В некоторые дни я лучше понимаю это, в некоторые — нет. Думаю, то дерьмо, которое полностью разрушило меня в детстве, также дало мне силы преодолевать все, что угодно, поэтому я и живу здесь. Именно поэтому я считаю, что Бог держит руку на моем плече всю мою жизнь. С тех самых пор. Может быть, он не позволил мне пройти через то, через что я прошел, может быть, он был рядом, чтобы защитить то, что осталось. Я не знаю. Об этих вещах я думаю каждый день.



Поэтому я написал эту песню, потому что мне было очень хреново. А счастливые песни из таких ситуаций обычно не получаются. В тот момент я решил, что единственное, что я могу сделать, чтобы спасти свою жизнь от полного краха перед смертью. Поэтому я записался в реабилитационный центр.



И с этим я говорю «ура». За то, чтобы успешно прожить еще один день в этом гребаном мире, в этой гребаной жизни!»







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