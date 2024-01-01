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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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*

Staind

*



20 май 2024 : 		 AARON LEWIS почтил память барабанщика STAIND

20 май 2024 : 		 Умер один из основательй STAIND

1 май 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

19 апр 2024 : 		 DOROTHY в новом видео STAIND

12 апр 2024 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

17 мар 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

26 фев 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

29 янв 2024 : 		 Гитарист STAIND: «Электроника пошла нам на пользу!»

19 янв 2024 : 		 STAIND опять первые

14 янв 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

2 дек 2023 : 		 Гитарист STAIND о поборах площадок с артистов

2 ноя 2023 : 		 Гитарист STAIND о важности заботы о душевном состоянии

27 окт 2023 : 		 Рабочие отношения в STAIND не меняются

25 сен 2023 : 		 Вокалист STAIND о разнице между сольными концертами и основной группой

23 сен 2023 : 		 Гитарист STAIND о создании "14 Shades Of Grey"

14 сен 2023 : 		 Новое видео STAIND

26 авг 2023 : 		 Новая песня STAIND

18 авг 2023 : 		 Гитарист STAIND: «Я всегда знал, что мы ещё вернёмся»

28 июл 2023 : 		 Видео с выступления STAIND

26 июл 2023 : 		 STAIND первые

19 июл 2023 : 		 STAIND исполнили новую песню

14 июл 2023 : 		 На новом альбоме STAIND нашлось место электронике

11 июл 2023 : 		 Видео с текстом от STAIND

16 июн 2023 : 		 Гитарист STAIND рад возвращению группы

1 июн 2023 : 		 Новое видео STAIND

11 май 2023 : 		 Почему пришло время для альбома STAIND
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Умер один из основательй STAIND



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Один из основателей STAIND, барабанщик Джон Высоцкий, скончался 18 мая в возрасте 53 лет. Сообщается, что незадолго до смерти у него были проблемы с печенью. Это известие подтвердили коллеги по LYDIA'S CASTLE:

«5/18/2024 в 20:02 Джон Высоцкий скончался в окружении семьи и друзей, которые его очень любили. Официальное заявление будет подготовлено в ближайшее время»

SOIL: «Сегодня мы потеряли одного из великих. Джон Высоки был не только отличным другом, отличным барабанщиком, но и прекрасным человеком. Для нас было честью работать с ним в SOIL столько времени. Мы так много смеялись, так много пережили приятных моментов. Тебя будет очень не хватать. Пока мы не встретимся снова, дорогой друг....»










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