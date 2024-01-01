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Умер один из основательй STAIND



Один из основателей STAIND, барабанщик Джон Высоцкий, скончался 18 мая в возрасте 53 лет. Сообщается, что незадолго до смерти у него были проблемы с печенью. Это известие подтвердили коллеги по LYDIA'S CASTLE:



«5/18/2024 в 20:02 Джон Высоцкий скончался в окружении семьи и друзей, которые его очень любили. Официальное заявление будет подготовлено в ближайшее время»



SOIL: «Сегодня мы потеряли одного из великих. Джон Высоки был не только отличным другом, отличным барабанщиком, но и прекрасным человеком. Для нас было честью работать с ним в SOIL столько времени. Мы так много смеялись, так много пережили приятных моментов. Тебя будет очень не хватать. Пока мы не встретимся снова, дорогой друг....»



















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