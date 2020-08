сегодня



Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY



Vikram Shankar (Redemption, Lux Terminus), Ross Jennings (Haken, Novena) и Derrick Schneider (Next To None, Tallah) исполнили кавер-версию песни JOURNEY "Faithfully", видео доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 75