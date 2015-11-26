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Journey

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6 авг 2020 : 		 Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY

8 июл 2020 : 		 Видео с выступления JOURNEY

22 июн 2020 : 		 Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу

20 июн 2020 : 		 JOURNEY выпустят сингл летом

18 июн 2020 : 		 Новый альбом JOURNEY обретает форму

26 май 2020 : 		 JOURNEY представили новых участников

6 май 2020 : 		 JOURNEY отменили тур по США

24 апр 2020 : 		 ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY

14 апр 2020 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Гэри Мура

6 апр 2020 : 		 Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин

24 мар 2020 : 		 Гитарист JOURNEY: «Я устал от политиков, которые не могут ни о чём договориться!»

12 мар 2020 : 		 Оставшиеся участники JOURNEY не хотят иметь ничего общего с бывшими

6 мар 2020 : 		 Участники JOURNEY подали иск против коллег

6 дек 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

6 ноя 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

29 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишника JOURNEY

19 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления гитариста JOURNEY

8 апр 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпустит альбом весной

28 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

14 мар 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпускает сингл

11 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

1 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

23 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

16 фев 2019 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет весной

22 авг 2018 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Ареты Франклин

24 июл 2018 : 		 Гитарист JOURNEY посвятил песню Steve'y Perry
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Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY



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Vikram Shankar (Redemption, Lux Terminus), Ross Jennings (Haken, Novena) и Derrick Schneider (Next To None, Tallah) исполнили кавер-версию песни JOURNEY "Faithfully", видео доступно ниже.

Members Of REDEMPTION, HAKEN And NEXT TO NONE Cover JOURNEY Classic "Faithfully" (Video)



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