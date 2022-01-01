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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*MEGADETH открыли тур 20
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
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Journey

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28 авг 2022 : 		 Гитарист JOURNEY выступил на шоу "America's Got Talent"

27 авг 2022 : 		 NEAL SCHON: «Никто не верил в Arnel'a»

13 авг 2022 : 		 NEAL SCHON: «Я не обсуждаю политику с Jonathan'ом Cain'ом»

27 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

14 июл 2022 : 		 Гитарист JOURNEY хочет играть по три часа

6 июл 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

5 июл 2022 : 		 JONATHAN CAIN: «Только церковь может сказать правительству нет!»

7 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

2 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

19 май 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

5 май 2022 : 		 Видеоряд от JOURNEY

26 апр 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

1 мар 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

27 фев 2022 : 		 Видео с выступления JOURNEY

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома JOURNEY

5 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»

4 янв 2022 : 		 Барабанщик JOURNEY поймал COVID-19

4 янв 2022 : 		 JOURNEY выступили на Таймс-Сквер

7 дек 2021 : 		 JOURNEY представили нового басиста

7 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от JONATHAN CAIN

1 ноя 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР

11 окт 2021 : 		 Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

10 авг 2021 : 		 Гитарист JOURNEY: «Ждите альбом в конце этого или начале следующего года»

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY
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|||| сегодня

Гитарист JOURNEY выступил на шоу "America's Got Talent"



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Гитарист JOURNEY выступил на шоу "America's Got Talent" и исполнил "Don't Stop Believin'" — видео доступно ниже.




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