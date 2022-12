сегодня



Фрагмент концертного релиза JOURNEY



Frontiers Music Srl девятого декабря выпустят концертный релиз JOURNEY "Live In Concert At Lollapalooza", который будет доступен в формате CD/DVD, Blu-ray, винила и в цифровом варианте. Фрагмент их этого релиза, "Only The Young", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Separate Ways (Worlds Apart)

02. Only The Young

03. Guitar Interlude

04. Stone In Love

05. Be Good To Yourself

06. Just The Same Way

07. Lights

08. Still They Ride

09. Escape

10. La Do Da

11. Piano Interlude

12. Who's Crying Now

13. Guitar Interlude

14. Wheel In The Sky

15. Ask The Lonely

16. Open Arms

17. Lovin' Touchin' Squeezin'

18. Faithfully

19. Any Way You Want It

20. Don't Stop Believin'







