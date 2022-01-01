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Journey

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Фрагмент концертного релиза JOURNEY



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Frontiers Music Srl девятого декабря выпустят концертный релиз JOURNEY "Live In Concert At Lollapalooza", который будет доступен в формате CD/DVD, Blu-ray, винила и в цифровом варианте. Фрагмент их этого релиза, "Only The Young", доступен ниже.

Трек-лист:

01. Separate Ways (Worlds Apart)
02. Only The Young
03. Guitar Interlude
04. Stone In Love
05. Be Good To Yourself
06. Just The Same Way
07. Lights
08. Still They Ride
09. Escape
10. La Do Da
11. Piano Interlude
12. Who's Crying Now
13. Guitar Interlude
14. Wheel In The Sky
15. Ask The Lonely
16. Open Arms
17. Lovin' Touchin' Squeezin'
18. Faithfully
19. Any Way You Want It
20. Don't Stop Believin'

JOURNEY Debut "Only The Young" Video From Live In Concert At Lollapalooza Release, Out Now




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