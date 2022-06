сегодня



Новое видео JOURNEY



"You Got The Best Of Me", новое видео группы JOURNEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Freedom", выход которого запланирован на восьмое июля.



Трек-лист:



01. Together We Run (4:49)



02. Don't Give Up On Us (5:23)



03. Still Believe In Love



04. You Got The Best Of Me (5:33)



05. Live To Love Again (5:30)



06. The Way We Used To Be (3:35)



07. Come Away With Me (4:02)



08. After Glow (5:22)



09. Let It Rain (4:40)



10. Holdin On (3:14)



11. All Day All Night (3:38)



12. Don't Go (4:58)



13. United We Stand (5:05)



14. Life Rolls On (4:57)



15. Beautiful As You Are (7:10)







+0 -0



просмотров: 61