JONATHAN CAIN выпустит альбом весной



Участник JOURNEY JONATHAN CAIN 3 мая на Identity Records выпустит четвёртую сольную работу, получившую название "More Like Jesus".



Трек-лист:



01. Unleashed

02. More Like Jesus

03. Now Unto Him

04. Tell Your Mountain

05. Kingdom Come Down

06. Love Carries The Cross

07. Beautiful In Every Way

08. Only In The Arms

09. Alive

10. Unshaken

11. Already Victorious

12. Take These Ashes

13. Better Man

14. Remove Every Veil

15. For He Has Risen



Песня "Kingdom Come Down" из этого альбома доступна для прослушивания ниже.























