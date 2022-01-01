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Journey

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Видео полного выступления JOURNEY



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Видео полного выступления JOURNEY, которое состоялось в рамках California Mid-State Fair, Paso Robles, California, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

00:01 Intro
01:32 Only The Young
05:39 Neal Schon Guitar Solo
06:42 Stone In Love
12:07 Don't Stop Believin'
17:04 You Got The Best Of Me
23:06 Neal Schon Introduction Speech
23:27 Lights
27:00 Send Her My Love
30:48 Send Her My Love (Outro)
33:51 Dead Or Alive
38:10 Who's Crying Now?
45:17 Mother Father (Deen Castronovo on vocals)
50:58 Lovin', Touchin', Squeezin'
57:54 Jonathan Cain Piano Solo
1:00:19 Open Arms
1:05:00 Jonathan Cain Speech
1:06:18 Faithfully
1:11:14 Jonathan Cain Speech
1:11:27 Girl Can't Help It (Jason Derlatka on vocals)
1:15:18 Neal Schon Guitar Solo
1:19:39 Wheel In The Sky (Extended)
1:28:24 Separate Ways
1:33:34 Be Good To Yourself
1:38:23 Any Way You Want It (Confetti)
1:42:05 Band Roll Call




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