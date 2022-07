сегодня



Видео полного выступления JOURNEY



Видео полного выступления JOURNEY, которое состоялось в рамках California Mid-State Fair, Paso Robles, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:01 Intro

01:32 Only The Young

05:39 Neal Schon Guitar Solo

06:42 Stone In Love

12:07 Don't Stop Believin'

17:04 You Got The Best Of Me

23:06 Neal Schon Introduction Speech

23:27 Lights

27:00 Send Her My Love

30:48 Send Her My Love (Outro)

33:51 Dead Or Alive

38:10 Who's Crying Now?

45:17 Mother Father (Deen Castronovo on vocals)

50:58 Lovin', Touchin', Squeezin'

57:54 Jonathan Cain Piano Solo

1:00:19 Open Arms

1:05:00 Jonathan Cain Speech

1:06:18 Faithfully

1:11:14 Jonathan Cain Speech

1:11:27 Girl Can't Help It (Jason Derlatka on vocals)

1:15:18 Neal Schon Guitar Solo

1:19:39 Wheel In The Sky (Extended)

1:28:24 Separate Ways

1:33:34 Be Good To Yourself

1:38:23 Any Way You Want It (Confetti)

1:42:05 Band Roll Call







