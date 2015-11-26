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Journey

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6 ноя 2020 : 		 Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу

15 окт 2020 : 		 Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате

19 сен 2020 : 		 Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY

6 авг 2020 : 		 Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY

8 июл 2020 : 		 Видео с выступления JOURNEY

22 июн 2020 : 		 Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу

20 июн 2020 : 		 JOURNEY выпустят сингл летом

18 июн 2020 : 		 Новый альбом JOURNEY обретает форму

26 май 2020 : 		 JOURNEY представили новых участников

6 май 2020 : 		 JOURNEY отменили тур по США

24 апр 2020 : 		 ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY

14 апр 2020 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Гэри Мура

6 апр 2020 : 		 Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин

24 мар 2020 : 		 Гитарист JOURNEY: «Я устал от политиков, которые не могут ни о чём договориться!»

12 мар 2020 : 		 Оставшиеся участники JOURNEY не хотят иметь ничего общего с бывшими

6 мар 2020 : 		 Участники JOURNEY подали иск против коллег

6 дек 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

6 ноя 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

29 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишника JOURNEY

19 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления гитариста JOURNEY

8 апр 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпустит альбом весной

28 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

14 мар 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпускает сингл

11 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

1 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

23 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY
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Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу



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Противоречивый духовный наставник Дональда Трампа Паула Уайт-Кейн, жена клавишника JOURNEY Jonathan'a Cain'а, возглавила страстное молитвенное служение в попытке добиться переизбрания Трампа.

В видеоролике, широко распространившемся в Интернете, телезвезда молилась «ангелав», чтобы они помогли миллиардеру-магнату на президентских выборах в США, в то же время стремясь к тому, чтобы «демонические конфедерации, которые пытаются украсть выборы у Трампа, сгинули». Она также утверждает, что ангелы «были отправлены из Африки прямо сейчас», чтобы помочь Трампу одержать победу.

«Ударьте по тем людям, которые думают, что они превзошли тебя, Боже, ударьте, пока не одержите победу. Я слышу звук победы. Господь говорит, что это сделано.

Мы сломаем каждый демонический алтарь, воздвигнутый над Белым домом, и приведём к победе Дональда Трампа.

Ангелы идут сюда во имя Иисуса из Африки!»

PAULA WHITE-CAIN, Wife Of JOURNEY Keyboardist, Leads Prayer Service Asking For















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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


6 ноя 2020, 12:01		Вышел новый solstafir кстати. Мужики еще раз доказали как можно переиграть придуманные ими сами ходы и мелодии свежо и не скучно. Очень хороший альбом, по настроение отличается от последних трех.

Svarg_1349


6 ноя 2020, 12:43		Паула, надо заказывать сорокоуст сразу и мощную обедню! Тогда и результат не заставит себя ждать. Инфа сотка.


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