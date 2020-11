сегодня



Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу



Противоречивый духовный наставник Дональда Трампа Паула Уайт-Кейн, жена клавишника JOURNEY Jonathan'a Cain'а, возглавила страстное молитвенное служение в попытке добиться переизбрания Трампа.



В видеоролике, широко распространившемся в Интернете, телезвезда молилась «ангелав», чтобы они помогли миллиардеру-магнату на президентских выборах в США, в то же время стремясь к тому, чтобы «демонические конфедерации, которые пытаются украсть выборы у Трампа, сгинули». Она также утверждает, что ангелы «были отправлены из Африки прямо сейчас», чтобы помочь Трампу одержать победу.



«Ударьте по тем людям, которые думают, что они превзошли тебя, Боже, ударьте, пока не одержите победу. Я слышу звук победы. Господь говорит, что это сделано.



Мы сломаем каждый демонический алтарь, воздвигнутый над Белым домом, и приведём к победе Дональда Трампа.



Ангелы идут сюда во имя Иисуса из Африки!»







Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020









Paula White battles the "demonic confederacies" that are attempting to steal the election from Trump. pic.twitter.com/Bt3BJOkJIV

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020









Her freestyle jam style sucks. I don’t usually judge art. This isn’t fucking art. https://t.co/bXihdpdUrW

— Tracii Guns ??? ⨁ ???? (@TraciiGuns) November 5, 2020











