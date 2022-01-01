Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CORONER начнут запись зимой 26
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 18
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 12
*DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER? 9
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
*JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT 7
*Новая песня AMORPHIS 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CORONER начнут запись зимой 26
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*Вокалист DEVILDRIVER также отреагировал на слова BRUCE DICKI... 18
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
[= ||| все новости группы



*

Journey

*



5 ноя 2022 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил ЕР

30 окт 2022 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет зимой

17 окт 2022 : 		 Видео с текстом от JOURNEY

11 окт 2022 : 		 KIRK HAMMETT присоединился на сцене к JOURNEY

25 сен 2022 : 		 Новые разборки в JOURNEY

28 авг 2022 : 		 Гитарист JOURNEY выступил на шоу "America's Got Talent"

27 авг 2022 : 		 NEAL SCHON: «Никто не верил в Arnel'a»

13 авг 2022 : 		 NEAL SCHON: «Я не обсуждаю политику с Jonathan'ом Cain'ом»

27 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

14 июл 2022 : 		 Гитарист JOURNEY хочет играть по три часа

6 июл 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

5 июл 2022 : 		 JONATHAN CAIN: «Только церковь может сказать правительству нет!»

7 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

2 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

19 май 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

5 май 2022 : 		 Видеоряд от JOURNEY

26 апр 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

1 мар 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

27 фев 2022 : 		 Видео с выступления JOURNEY

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома JOURNEY

5 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»

4 янв 2022 : 		 Барабанщик JOURNEY поймал COVID-19

4 янв 2022 : 		 JOURNEY выступили на Таймс-Сквер

7 дек 2021 : 		 JOURNEY представили нового басиста

7 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от JONATHAN CAIN

1 ноя 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Клавишник JOURNEY выпустил ЕР



zoom
Клавишник JOURNEY Jonathan Cain выпустил новый ЕР "Christmas Is Love", спродюсированный своими силами.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 104

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом