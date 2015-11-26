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JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не понимаю, почему меня уволили из JOURNEY »



В рамках недавнего интервью для "Rehired" JEFF SCOTT SOTO ответил на вопрос, как он узнал о том, что больше не является участником JOURNEY:



«Был звонок от менеджмента. И они были очень радушны. В основном они заявили, что группа поняла, что хочет пойти в другом направлении.



Не вдаваясь в подробности — в обсуждении могли даже быть есть какие-то юридические нюансы — суть в том, что всё было сердечно, но, к сожалению, связь с группой была именно такой. Не было никакого "я бы хотел хотя бы остаться друзьями или навестить вас, ребята, на шоу, когда вы в городе", что-то в этом роде. Я очень хотел бы пожелать им всего хорошего. Я хотел пожелать им удачи, обнять их всех и сказать: "Спасибо, что позволили мне быть частью этого". Но, к сожалению, до этого не дошло.



Возвращаясь к тому, что я говорил ранее насчёт этого, когда позволил гневу взять верх над собой, то да — я разозлился из-за этой ситуации. И особенно потому, что я был взят в качестве их постоянного вокалиста, я считал, что должен был больше говорить о том, что меня отпустили, а не просто выбросили, как вчерашнюю газету. Мне пришлось начать судебный процесс против них с этой точки зрения — и это только с деловой точки зрения; я не пытался преподавать какие-либо уроки или устраивать шоу: "Эй, ты связался не с тем парнем". Это было больше похоже на то, что я пытаюсь сказать: "Пожалуйста, ребята. Вот ещё одна оливковая ветвь, которую я вам протягиваю. Пожалуйста, давайте обсудим ситуацию, пожмём друг другу руки и пообщаемся насчёт всего как джентльмены". Но, к сожалению, этого не случилось, и это отстой»



Soto заметил, что не хочет враждовать ни с кем из группы:



«В этом мире я бы не хотел ничего больше, чем пожать руку, обняться или подружиться с Neal'ом и Jon'ом [Jonathan'ом Cain'ом] и забыть обо всём. Но это уже часть моей истории, это всё часть моей жизни. Я хочу быть в состоянии генерировать только позитив на всю оставшуюся жизнь.



Какой бы ни была ситуация, что бы ни заставило уволить меня, это произошло, и я думаю, что им просто не интересно слышать мою точку зрения по какой бы это ни было причине. Если вы расскажете мне, в чём была ситуация, конечно, я могу ответить или могу сказать: "Боже мой. Я не знал, что это так. Мне так жаль". Но я даже не знаю за что извиняться. Поэтому это просто затягивается. И вот мы здесь 13 лет спустя, и это всё похоже на то, что всё случилось и быльём поросло».



На вопрос, перешёл ли он в «режим защиты» после того, как его уволили, Jeff ответил:



«На самом деле я не перехожу в "режим защиты", если только на меня не нападают, — там, где это не оправдано. Я, скорее, перешёл в режим "Воин", своего рода режим выживания — что мне делать дальше, что-то вроде того. И, честно говоря, я был просто куда более травмирован ситуацией только из-за того, что всё, что было в их социальных сетях, на сайте, да где угодно — всё, что имело отношение к тому, что я был в группе, — было удалено. Не было моей фотографии, моё имя просто исчезло. Всё как будто шло от Steve'а Perry к Steve'у Augeri, и потом — к Arnel'у Pineda. И это отвратительно. Как будто я ничто. Это утверждение — умение быть фронтменом этой группы, умение исполнять эти песни и достойно их представлять, а также доверие и уважение, которые они дали мне, чтобы я мог это делать, полностью смыты, потому что я даже не могу быть частью их истории.



Я не ожидал приглашения в Зал славы рок-н-ролла, я не ожидал, что моё имя будет выброшено, но даже просто возможности увидеть какой-то уровень позитива от того времени, что я был с ними, — ничего этого нет, и это всё причиняет мне боль».



















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