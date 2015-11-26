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Вокалист JOURNEY записал три песни



В рамках недавней беседы с вокалистом JOURNEY Arnel'ом Pineda он ответил о том, есть ли какие-то планы относительно новой музыки:



«Мы уже закончили три песни и сейчас я разучиваю еще три, чтобы записать партии и для них».



Процесс записи проходит в его студии в Маниле: «Слава Богу, технология оказалась очень эффективной для нас, так что приносит нам пользу". Но, конечно, это не так захватывающе и не так хорошо, как когда группа находится вместе, когда происходит волшебный импульс - это как пять умов, запертых и сосредоточенных на том, чтобы сделать несколько по-настоящему классных песен».













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