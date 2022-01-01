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JONATHAN CAIN: «Только церковь может сказать правительству нет!»



JONATHAN CAIN в рамках недавнего интервью рассказал о том, что его новая работа "Arise" посвящена недавним событиям:



«Я остановился на теме возрождения как пробуждения, призыва к молитве, призыва стоять за свободу и стоять за церковь. И знаете, наши свободы были урезаны во время изоляции. И я полагаю, что всем пришлось столкнуться с тем фактом, что правительство может препятствовать, а церкви должны встать и сказать "нет". И многие из них так и сделали».







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