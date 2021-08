сегодня



Видео с выступления JOURNEY



Видео с выступления JOURNEY, в состав которых вернулся Deen Castronovo, доступно для просмотра ниже.





Just returned from a Journey concert at the Aragon in Chicago (for those not from here). Great 2 sets with about 2500 in attendance. Music was great and masks were on about 10 people. “Don’t Stop Believin.” pic.twitter.com/qj6C2KTAQj — CHSChicago (@CHSChicago) July 30, 2021



Jason Derlatka singing “Suzanne” at the Aragon Ballrom in Chicago was outstanding. Highlight of my night hearing that song at the Journey show @JourneyOfficial pic.twitter.com/HkyusjhacC — bob (@rod2518) July 30, 2021











+0 -1



просмотров: 209