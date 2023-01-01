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Новая книга о JOURNEY



Time Passages объявили о выпуске новой книги о JOURNEY — "Journey: Worlds Apart", автором которой является известный обозреватель USA Today Nick DeRiso, взявший множество интервью и представляющий произведение не просто книгой, а пропуском за кулисы.











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