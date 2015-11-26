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JOURNEY представили нового басиста



JOURNEY открыли серию выступлений в Лас-Вегасе первого декабря. На этих концертах с коллективом будет играть Todd Jensen, известный по сотрудничеству с такими артистами, как SEQUEL, HARDLINE и HARLOW, David Lee Roth, Ozzy Osbourne, Steve Perry, Alice Cooper и Paul Rodgers.













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