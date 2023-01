сегодня



Видео с выступления JOURNEY



JOURNEY отыграли 27 января первое шоу в 2023 году в 3-000 зале Grand Theater at the Choctaw Casino & Resort:



01. Only The Young

02. Stone In Love

03. Don't Stop Believin'

04. Lights

05. Send Her My Love

06. Feeling That Way

07. Anytime

08. Escape

09. Dead Or Alive

10. Who's Crying Now

11. Mother, Father'

12. Let It Rain

13. Lovin' Touchin' Squeezin'

14. Open Arms

15. Faithfully

16. Girl Can't Help It

17. Wheel In The Sky

18. Separate Ways (Worlds Apart)

19. Be Good To Yourself

20. Any Way You Want It







+0 -0



просмотров: 142